باريس سان جيرمان يعرض على مبابي إغراءات كبيرة

طلال الغامدي(صدى):

يسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الحفاظ على مهاجمه ونجمه كيليان مبابي، الذي يتعرض إلى إغراءات كبيرة للرحيل إلى ريال مدريد الإسباني بنهاية الموسم الجاري؛ حيث يرى رئيس الملكي فلورنتينو بيريز أنه سيكون أحد العناصر التي لا غنى عنها في تشكيل الجيل الجديد.

وتستعد إدارة باريس سان جيرمان لتقديم عرض لا يتكرر لتجديد عقد مبابي رفقة نادي العاصمة الفرنسية، حيث ينتهي عقد المهاجم الشاب في صيف 2022، كما سيتضمن العرض حصول مبابي على راتب سنوي يبلغ 40 مليون يورو صافية الضرائب وأي خصومات أخرى.

ويعد هذا العرض هو المحاولة الأخيرة من جانب إدارة النادي الفرنسي للحفاظ على مبابي، ومنعه من الانتقال إلى ريال مدريد، الذي يستعد لتقديم عرض تبلغ قيمته 300 مليون يورو للتعاقد مع المهاجم المتوج ببطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا 2018 رفقة منتخب الديوك الفرنسية.