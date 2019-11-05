مركز تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر يعقد اجتماعة الأول

بدر الحارثي(صدى):

عقد مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أمس الأثنين اجتماعه الأول، برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بحضور أعضاء المجلس الإدارة المعين حديثا.

وأهاب معالي الوزير بأعضاء المجلس بتقديم مالديهم من رؤى وأفكار من شأنها تطوير عمل المركز وأسلوب عمله انطلاقا من الإستراتيجية الوطنية للبيئة والأنظمة والتنظيمات المرتبطة، كما ناقش الأعضاء توجهات المجلس المستقبلية وأسلوب عمل المركز، إلى جانب استعراض الاستراتيجية الوطنية للبيئة، والإطار المؤسسي الجديد لقطاع البيئة،

ودور صندوق البيئة والمراكز الوطنية البيئية الجديدة، ودورها في الارتقاء بحماية البيئة وتنميتها وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠. وخلال الاجتماع وافق المجلس على تعيين الدكتور خالد العبد القادر رئيساً تنفيذياً للمركز .

وأكد الاجتماع، على أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، يتولى أحد الجوانب الهامة في مجال النطاق البيئي وهو تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، التي تعتبر من الأولويات البيئية التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للبيئة، كما أن الغطاء النباتي الطبيعي في الغابات والمراعي والمتنزهات الوطنية يعتبر ركيزة هامة لاستدامة وازدهار البيئة والحياة الفطرية.

يذكر أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، تأسس بموافقة مجلس الوزراء كأحد المراكز البيئية التي تمثل الاطار المؤسسي الجديد لقطاع البيئة بهدف الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، والمحافظة على الموارد الوراثية النباتية والغطاء النباتي ومكافحة التصحر. في المملكة .