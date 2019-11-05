موعد قرعة دوري آسيا 2020

نواف السالم(صدى):

أعلن الإتحاد الآسيوي لكرة القدم موعد مراسم قرعة نسخة 2020 من دوري أبطال آسيا ، والتي ستشارك فيها أندية “النصر ، والهلال ، والتعاون : بدور المجموعات ، والأهلي الملحق الإقصائي ممثلين عن المملكة .

وستعقد مراسم القرعة المرتقبة قي العاشر من ديسمبر المقبل ، على أن تكون النسخة الأخيرة بالعدد الحالي ، إذ ستضم 40 نادي بعد ذلك ، يث تم استحداث مجموعة إضافية بمنقطتي الشرق والغرب .

الجدير بالذكر أن النصر سيشارك بصفته حامل لقب دوري المحترفين ، بينما سيشارك الهلال بصفته وصيف ، أما التعاون بصفته حامل لقب بطولة كأس خادم الحرمين الشرفين ، أما الأهلي فهو صاحب المركز الرابع بالدوري .