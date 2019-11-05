شرطة المدينة تصدر بيانا حول نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الأموال بالمنطقة

المدينة المنورة(صدى):

أصدرت شرطة منطقة المدينة المنورة اليوم بيانًا حول نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني أن نتائج إجراءات البحث والتحري عن تلك الجرائم قد أسفرت – بفضل الله – عن تمكن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من كشف تشكيل عصابي يمتهن سرقة الكيابل الكهربائية والقبض على عناصره وعددهم (20) متهمًا من الجنسية الباكستانية تراوحت أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بسرقة كيابل كهربائية من مواقع مشروعات تحت الإنشاء والاعتداء على القائمين بحراستها بضربهم وتقييدهم.

وأضاف أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب (21) جريمة سرقة كيابل تبلغ قيمتها ما يقارب تسعة ملايين وسبعين ألف ريال بالمدينة المنورة وينبع ومكة المكرمة وجدة والطائف وحائل، وقيامهم بقتل أحد المشاركين معهم وحرق جثته ودفنها في محافظة جده لخلاف بينهم في تصريف المسروقات، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

وشرطة منطقة المدينة المنورة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بحزم وصرامة للقبض على كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة