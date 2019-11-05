تحفيز تقنية البناء: التقنيات المتوفرة تتميز بالجودة وسرعة التنفيذ

ريم عبدالعزيز(صدى):

تدعم “مبادرة تحفيز تقنية البناء” استخدام أربعة أنواع من التقنية داخل المملكة العربية السعودية، وهي: الخرسانة المعزولة مسبقة الصب (IPS)، والهياكل الحديدية الخفيفة، والخرسانة خفيفة الوزن، ووحدات الخرسانة المعزولة.

وقالت المبادرة في ردها على سؤال من أحد متابعيها على موقع “تويتر”، إن كل تقنية لها مميزاتها، وبشكل عام تتميز جميع التقنيات بالجودة العالية وسرعة التنفيذ مقارنة بالبناء التقليدي. ونجحت المبادرة في تبني اعتماد تقنية “القوالب النفقية” بمشروع إسكان “مدينة الورود” في الطائف لبناء أكثر من ٤٧٠٠ وحدة سكنية،

حيث يعتبر هذا الأسلوب من ضمن أقوى الأنظمة الإنشائية للمباني السكنية بالعالم، اذ يعتمد على صب المبنى بالكامل بالخرسانة المسلحة مما يعطي قوة اكثر للمبنى وسرعة اعلى في التنفيذ.