تعرقل الحركة المرورية بجسر الجامعة عقب سقوط حمولة شاحنة في جدة
تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية ، بلاغاً بوقوع حادث تساقط حمولة من شاحنة أثناء سيرها في محافظة جدة ، ما أدى لتعرقل الحركة المرورية على طريق الحرمين ” جسر الجامعة باتجاه الجنوب ” .
وقال المركز الوطني ، إنه تم إبلاغ الجهات المسئولة وجاري العمل على إعادة الحركة المرورية لوضعها الطبيعي .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 26 دقيقة
جدة المدينة الوحيدة الساحلية في العالم…التي تعج بالشاحنات وسط الشوارع مع السيارات الصغيرة
وللان لا يوجد مخطط لنقل ميناء جده الضخم والمستودعات التابعة للميناء من وسط المدينة التي تعتبر منطقة تجارية في جميع مدن العالم
هذا غير العشوائيات التي تطوقها.
جدة فتاة جميلة بملابس رديئة وشعر منكوش
وعدم استخدام فرشة الأسنان.