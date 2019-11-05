تعرقل الحركة المرورية بجسر الجامعة عقب سقوط حمولة شاحنة في جدة

نايف السالم(صدى):

تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية ، بلاغاً بوقوع حادث تساقط حمولة من شاحنة أثناء سيرها في محافظة جدة ، ما أدى لتعرقل الحركة المرورية على طريق الحرمين ” جسر الجامعة باتجاه الجنوب ” .

وقال المركز الوطني ، إنه تم إبلاغ الجهات المسئولة وجاري العمل على إعادة الحركة المرورية لوضعها الطبيعي .