تحديد موعد أخذ «اللقطة المعلوماتية»

حمود العنزي(صدى):

كشفت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، في تعميم لها عن الوقت المعتمد لأخذ اللقطة المعلوماتية والمكانية للعام الدراسي 1440/1441هـ، والذي سيكون بتاريخ 6/4/1441هـ والوقت المعتمد للبدء في تحديث البيانات للعام الدراسي اعتبارا من يوم الاحد 6-3-1441هـ.

وشمل التعميم الوقت المعتمد للبدء في تحديث البيانات للعام الدراسي 1441-1441هـ هو يوم الثلاثاء 6-3-1441 علما بأن اللقطة المعلوماتية والمكانية سيتم أخذها يوم الثلاثاء بتاريخ 6-4-1441هـ، مطالبًا بضرورة التأكد من صحة البيانات المدخلة واكتمالها وفق التعليمات في الدليل الارشادي للقطة المعلوماتية.

وأشار إلى أن على إدارات التعليم توجيه المدارس للدخول على نظام الخارطة التعليمية عن طريق الرابط: هنا ؛ حيث أن تسجيل الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بنظام نور لتحديث مواقع الاحداثيات الخاصة بموقع المدارس.