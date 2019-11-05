لأول مرة.. تدشين صالة «تداول» للسوق المالية بجامعة الأميرة نورة

علي القحطاني(صدى):

شهدت جامعة الأميرة نورا تدشين أول صالة للسوق المالية السعودية بكلية الإدارة والأعمال ، بحضور رئيس مجلس إدارة ” تداول ” سارة السحيمي .

وأشادت مديرة الجامعة “إيناس العيسى ” ، بخطوة “تداول ” في الجامعة التي ستكون بمثابة بوابة معرفية هامة لرفع الوعي المالي وسياسات وإجراءات سوق المال وقواعد الإستثمار في السوق المالية .

كما أكدت رئيس “تداول ” ، “سارة السحيمي ” أن تلك التجربة ستؤهل الطلاب لإتخاذ قرارات استثمارية واثقة في تجربة عملية على أرض الواقع .