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لأول مرة.. تدشين صالة «تداول» للسوق المالية بجامعة الأميرة نورة

لأول مرة.. تدشين صالة «تداول» للسوق المالية بجامعة الأميرة نورة
علي القحطاني(صدى):

شهدت جامعة الأميرة نورا تدشين أول صالة للسوق المالية السعودية بكلية الإدارة والأعمال ، بحضور رئيس مجلس إدارة ” تداول ” سارة السحيمي .

وأشادت مديرة الجامعة “إيناس العيسى ” ، بخطوة “تداول ” في الجامعة التي ستكون بمثابة بوابة معرفية هامة لرفع الوعي المالي وسياسات وإجراءات سوق المال وقواعد الإستثمار في السوق المالية .

كما أكدت رئيس “تداول ” ، “سارة السحيمي ” أن تلك التجربة ستؤهل الطلاب لإتخاذ قرارات استثمارية واثقة في تجربة عملية على أرض الواقع .


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