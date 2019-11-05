إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم في طريق الليث
تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في الساعة ١١:٤٣من مساء الاثنين بلاغا من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم في طريق الليث قبل نقطة تفتيش الكعكية وبه عدد من المصابين وفور تلقي البلاغ تم توجيه ٣ فرق اسعافية بقيادة القائد الميداني علي السلمي .
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان انه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود ٥ إصابات منها ٢ حرجه و٣ إصابات متوسطة تم تقديم الخدمة الاسعافية للمصابين ونقلوا الى مستشفى النور التخصصي.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 15185 ] نشر منذ 13 ساعة
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