بالفيديو.. صاحب مطعم يشكو من تراكم الديون عليه ورواد تويتر يتفاعلون معه

عادل الحربي(صدى):

رصد صاحد مقطع شكوته من الخسائر التي لحقت به؛ بسبب إغلاق الطريق الناتج عن أعمال مشروع قطار الرياض.

وقال ” المواطن ” في مقطع فيديو على ” تويتر ” أن أعمال الحفر والتشييد في مسار قطار الرياض؛ تسببت في إغلاق الشارع الذي يطل على مطعمه.

وتعرض لديون تجاوزت 1.7 مليون ريال، وخسائر بأكثر من 4 ملايين ريال، مشيرًا إلى أن إدارة المشروع أبلغته أنه سيتم إغلاق الشارع 3 أشهر فقط وتم إغلاق الشارع لمدة سنة.

وتفاعل عدد كبير من مشاهير التواصل الاجتماعي لدعم صاحب المطعم، وتقديم الإعلانات دون مقابل للترويج والتسويق للمطعم.