طريقة سهلة لتنظيف بخاخات المحرك لمنع التلف والأعطال

أميرة خالد(صدى):

تتعرض بخاخات محرك السيارة للإتساخ ويتسبب إهمال تنظيفها في تلفها وضرورة الحاجة إلى تبديلها .

وعلى الرغم من أن الطريقة المعروفة قديماً تعتمد على فك البخاخات وتنظيفها بعيداً عن السيارة وإعادة تركيبها ، إلا أن هناك طريقة أخرى أكثر سهولة دون فكها ، وهي كالتالي :

1- استخدم السوائل الخاصة بتنظيف البخاخات ويمكن الحصول عليها من محلات قطع غيار السيارات ، أو الإستعانة بملمع الزجاج .

2- ضع كمية مناسبة من سائل التنظيف في خزان الوقود الخاص بالسيارة وبدأ عملية التنظيف بسهولة .

3- اجعل تلك العملية بصفة دورية لحفاظ دائم على نظافة البخاخات .

4- يمكن الإستعانة بالماركات المعروفةبالسوق أو استشارة المتخصصين لمعرفة النوع المناسب .

5- يمكن الإستدلال على نظافة أو اتساخ بخاخات المحرك من لون العادم ورائحته الذي يكون قاتم وكريه الرائحة حال الإتساخ .

وبشكل عام ، فإن عدم نقاء البنزين وإهمال تبديل الفلتر الخاص بالوقود والسير بسيارة بينما لا تحتوي إلا على ربع كمية الوقود من أهم الأسباب وراء اتساخ البخاخات .