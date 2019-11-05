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طريقة سهلة لتنظيف بخاخات المحرك لمنع التلف والأعطال

طريقة سهلة لتنظيف بخاخات المحرك لمنع التلف والأعطال
أميرة خالد(صدى):

تتعرض بخاخات محرك السيارة للإتساخ ويتسبب إهمال تنظيفها في تلفها وضرورة الحاجة إلى تبديلها .

وعلى الرغم من أن الطريقة المعروفة قديماً تعتمد على فك البخاخات وتنظيفها بعيداً عن السيارة وإعادة تركيبها ، إلا أن هناك طريقة أخرى أكثر سهولة دون فكها ، وهي كالتالي :

1- استخدم السوائل الخاصة بتنظيف البخاخات ويمكن الحصول عليها من محلات قطع غيار السيارات ، أو الإستعانة بملمع الزجاج .
2- ضع كمية مناسبة من سائل التنظيف في خزان الوقود الخاص بالسيارة وبدأ عملية التنظيف بسهولة .
3- اجعل تلك العملية بصفة دورية لحفاظ دائم على نظافة البخاخات .
4- يمكن الإستعانة بالماركات المعروفةبالسوق أو استشارة المتخصصين لمعرفة النوع المناسب .
5- يمكن الإستدلال على نظافة أو اتساخ بخاخات المحرك من لون العادم ورائحته الذي يكون قاتم وكريه الرائحة حال الإتساخ .
وبشكل عام ، فإن عدم نقاء البنزين وإهمال تبديل الفلتر الخاص بالوقود والسير بسيارة بينما لا تحتوي إلا على ربع كمية الوقود من أهم الأسباب وراء اتساخ البخاخات .


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