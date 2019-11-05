بالصور.. صحة بيشة تقيم ورشة عمل مبادرة «نحن معك» للغة الإشارة

محمد بن طحيطح(صدى):

أقامت صحة بيشة ممثلة في إدارة الصحة العامة صباح اليوم بحضور مدير الشؤون الصحية في بيشة سعيد بن جابر القحطاني، دورة تدريبية لمبادرة “نحن معك” لتعليم لغة الإشارة، وتهدف هذه الورشة لدعم وتمكين الممارسين الصحيين في المراكز الصحية من التواصل الفعال مع الصم ليتمكنوا من تقديم كافة الخدمات والتسهيلات التي قد يحتاجونها في تعاملهم مع هذه الفئة الغاليه .وتهدف هذة المبادرة أيضاً الي إنشاء جسور للتواصل مع فئة الصم وضعاف السمع داخل وخارج المنشأة الصحية لتقليص حجم الفجوة بين الأصم ومقدمي الخدمة، ورفع مستوى الوعي لدى الأصم بحقوقه الصحية وواجباته تجاه صحته، ونشر لغة الإشارة وإدخالها بجميع مجالات التوعية، كذلك مشاركة الصم اهتماماتهم ودمجهم بالمجتمع، وأيضاََ رفع جودة الخدمات الصحية وجعلها شاملة أكثر، ومواكبة تطور المملكة الصحي والثقافي وذلك بجعل لغة الإشارة لغة مفهومة لدى أفراد المجتمع.

وستناقش الورشة أساسيات ومبادئ ومهارات التواصل مع الأشخاص الصم، كما سيتم عرض للحالات والمصطلحات الطبية المتعلقة بها، والهدف من هذه المبادرة هو تطوير القطاع الصحي وإيصال الخدمة الصحية لجميع فئات المجتمع لتقليص حجم الفجوة بين الأصم والشخص العادي، ليصبح اكبر عدد من الممارسين الصحيين (الإداري والفني) قادر على فهم لغة الإشارة وذلك لخدمة المراجعين والمرضى ضعاف السمع أو فاقديه (الصم).

يشار أن فئة الصم المسجلين على مستوى محافظة بيشة قرابة (500)شخص .

وأن هذه المبادرة ستعقد لمدة ٣ أيام ابتداءً من هذا اليوم لتدريب العاملين بالمراكز الصحية التابعة لصحة بيشة.