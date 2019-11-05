اليوم.. 8 مواجهات بدوري أبطال أوروبا ومنافسات مشتعلة على الفوز التاريخي باللقب

نواف السالم(صدى):

تقام اليوم الثلاثاء 8 منافسات مشتعلة بالجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا للصعود لثمن النهائي وتحقيق الفوز التاريخي باللقب .

ومن أبرز مباريات اليوم، مواجهة بوروسيا دورتموند وإنتر ميلان ، وبرشلونة وسلافيا براج، وتشيلسي وأياكس وليفربول أمام جينك .

ويسعى حامل اللقب ” ليفربول ” لحسم التأهل مبكراً على غرار موقفه بالفوز على جينك بعدما تمكن من تحقيق الفوز بنتيجة 4 – 1 فى المباراة التى جمعتهما منذ أسبوعين فى بلجيكا ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات.

كما تتطلع باقي الفرق لتجنب حدوث أي مفاجآت في آخر جولتين ، في ظل مواجهات عنيفة بين “الكبار” للصراع على اللقب .