اقتراب إنطلاق فولكس فاجن جولف GTI الجديدة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

اقتربت شركة فولكس فاجن، من الكشف عن الجيل الجديد من سيارتها جولف GTI، الذي سيجعل قطاع سيارات الهاتشباك الصغيرة ملئ بالمنافسة، فالطراز الجديد قيد التطوير في الوقت الحالي.

وعاينت الشركة من قبل باستخدام كل من XTomi وAksyonovNikita، وهي نسخة رياضية من سيارة فولكس فاجن جولف Mk8 التي تم الكشف عنها مؤخراً؛ فيما تحتوي سيارة فولكس فاجن جولف GTI على مصدات أمامية وخلفية معاد تصميمها.

يأتي ذلك بالإضافة إلى عوادم مزدوجة ومشتت هواء مثبت في نهاية السقف، ولمسات حمراء متنوعة، بما في ذلك تلك الموجودة في الشبك الأمامي التي تربط المصابيح الأمامية ببعضها البعض، أما إذا حصلت على النسخة ذات الطلاء الأحمر، فستتميز بلمسات سوداء على السقف والمرايا الجانبية، وقد حصلت السيارة أيضاً على جنوط كبيرة داكنة.

ويوجد بها المقاعد الرياضية الأمامية مع تنجيد الترتان المميز، إلى جانب ترقيات أخرى عديدة، في حين ستحمل نفس التصميم الداخلي والمزايا التقنية المتوفرة في أعلى طرز MK8، مثل شاشة العرض العلوية وأجهزة القياس الرقمية والنظام الترفيهي الجديد.

وستدخل سيارة فولكس فاجن جولف GTI في منافسة مع كل من فورد فوكس وهوندا سيفيك Type R وهيونداي i30 N ورينو ميجان RS، ولم تقدم الشركة حتى الآن موعداً دقيقاً للكشف عن السيارة، ولكننا نتوقع أن يتم الكشف عنها في وقت ما من العام المقبل.