بعد مرورها بأزمة نفسية.. مي عز الدين تفاجئ الجمهور بعودتها

القاهرة(صدى):

شاركت الفنانة المصرية مي عز الدين متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها على ” انستجرام ” ؛ عُقب فترة من الغياب بسبب أزمة نفسية عانت منها.

وفاجأت ” مي ” جمهورها بـ إطلالة شبابية كاجوال ناعمة، مكتفيةً بإرفاق قلب صغير كتعليق على منشورها.

وأوضحت مي عز الدين من خلال الـ story الخاصة بحسابها أنها ستعود لنشر ما تراه مناسبًا، مشيرة إلى أنها ستتجاهل كافة الرسائل للحفاظ على راحتها النفسية.

وكشفت أن التعليقات السلبية وهجوم المتنمرين عليها، هو ما أجبرها على الغياب والإبتعاد، مبينة أن ذلك سبب لها أزمة نفسية.