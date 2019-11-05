10 علامات لجمال المرأة.. فكم لديكي منها ؟

متابعة- أميرة خالد(صدى):

لا شك أن كل امرأة تطمح للجمال وتبحث عنه في ملامح وجهها أو رشاقتها أو مظهرها العام ، إلا أن هناك علامات لا يختلف عليها الكثيرون ستخبرك بجمالك بالتأكيد فاحسبي كم هو علامة لديكي من تلك العلامات العشرة :

1- غمازات الخدين : فلا شك أن هناك عمليات تجميل تستهدف تكوين تلك المازات بالخدين نظراً لما لها من جاذبية وجمال خاصةً عن الإبتسام أو الضحك .

2- عظام الرقبة البارزة : فهي من أشهر علامات الجمال التي تتفق عليها بلدان العالم .

3- الرقبة الطويلة : فصاحبة الرقبة الطويلة من النساء الجميلات وذات جاذبية وأنوثة .

4- الأصابع الطويلة : فإن كنتي تملكين أصابع طويلة وأظافر متوسطة الطول فأنتي من النساء الجميلات .

5- القامة المتوسطة : فالمرأة المتوسطة الطول تكون أكثر جاذبية وأنوثة في نظر الرجل .

6- القدم الأخمصية : بمعنى ألا تكون مسطحة ، حيث تكون مقوسة من الداخل .

7- الفك العريض : حيث يكون الفك السفلي عريض إلى حد ما مع إبراز الذقن وهو بالفعل ملمح جمالي تسعى إليه الآن عمليات التجميل .

8- النمش الخفيف : فهو يضفي عليكي شئ من الجاذبية والأنوثة .

9- كراسي الخدود : بمعنى الخدود الممتلئة التي تظهر نضارة بشرتك وحيويتك وتلجأ إليها الكثيرات عن طريق البوتوكس .

10- الحاجبان العريضان : فهي تعطي انطباع بالجمال الطبيعي ، إلا أنها أيضاً يجب أن تكون متناسبة مع ملامح وجهك .