القاضي يدشن حملة زراعة 10 آلاف شتلة عن الغامدي بمنتزه الطائف الوطني

حامد العمري(صدى):

نيابة عن مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جارالله الغامدي افتتح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي اليوم حملة التشجير لزراعة ١٠ ألاف شتلة بمنتزه الطائف الوطني ” سيسد ” ، والتي ينظمها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع عدة جهات حكومية و بمشاركة عدد من طلاب وطالبات التعليم العام .

و أفاد المهندس هاني القاضي بأن المبادرة تهدف إلى حماية البيئة والحد من التلوث، والوصول إلى بيئة وموارد مستدامة تحقق الأمن المائي، والإسهام في تحسين جودة الحياة.

وصرح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي بأن عمليات الاهتمام بالبيئة تحتاج إلى الوعي ورفع نسبة الوعي المجتمعي بذلك، قائلاً بأن «أهم الطرق لرفع الوعي المجتمعي بذلك هي البرامج التطوعية وحملات التشجير بمشاركة أفراد المجتمع لزيادة وعيهم بأهميتها، وستتواصل الحملة وأعمال التشجير بالتنسيق والاتفاق مع عدد من الجهات بمحافظات المنطقة ».

من الجدير بالذكر أن متنزه الطائف الوطني هو متنزه طبيعي شاسع المساحة وله طبيعة جغرافية مميزة حيث تحيط به الأشجار والجبال من جميع الجهات، مما جعله متنزها مرغوبا لزوار المحافظة، ويعتبر من أهم المناطق السياحية في السعودية المميزة بطبيعتها الجميلة.

كما يمتازالمتنزه بما يتضمنه من ينابيع طبيعية. فيحتضن متنزه سيسد الوطني بالتقاء عدد من أودية المنطقة مثل وادي العرج ووادي سيسد، إلى جانب وادي العرج المعروف.

وحصل المتنزه على اسمه بسبب ارتباطه بالسد الأثري سيسد الشهير الذي قام بإنشائه الصحابي معاوية بن أبي سفيان عام 677م.