إنقاذ حياة ثلاثينية حامل في حالة نادرة باستبدال الصمام التاجي بمدينة الملك عبدالله الطبية

حسين العلي(صدى):

تميز فريق طبي بمركز صحة القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة بالتكامل مع فريق طبي بمستشفى النساء والولادة من انقاذ حياة سيدة بالعقد الثالث من العمر وحامل في شهرها السابع باستبدال الصمام التاجي في عملية نادرة ومعقدة من نوعها.

واستقبلت طوارئ المدينة الطبية المريضة والتي تم احالتها من مستشفى النور في حالة حرجة وهي حامل في شهرها السابع وبعد الاطلاع على التاريخ المرضي تبين انها قد تم تغيير الصمام التاجي لثلاث مرات وفي آخر تغيير تم استبداله بصمام معدني مما ادى الى تخثر الدم على الصمام والذي بدوره أثر على اداء وظيفته، وعلى الفور تم وضعها على جهاز التنفس الصناعي لعدم مقدرتها على التنفس الطبيعي وذلك نتيجة لتراكم الماء بالرئه و الذي ينتج غالبا عن علة بالصمام التاجي.

واجتمع عل الفور الفريق الطبي المكون من جراحة و تخدير القلب من مدينة الملك عبد الله الطبية و فريق اخر يضم متخصصي النساء و التوليد و رعاية الخدج من مستشفى الولادة و الأطفال بمكه حيث تقرر اجراء عمليتين متتابعه لانقاذ المريضه وجنينها تشتمل على عملية قيصرية يتبعها عملية فتح الصدر لاجراء تبديل الصمام التاجي التالف، وتكللت ولله الحمد العمليتين بالنجاح التام وتماثلت المريضة للشفاء وهي تتمتع وجنينها بصحة جيدة.

وأكد الفريق الطبي على ضرورة المتابعة والمواظبة على تناول ادوية سيولة الدم للمرضى الذين تم تركيب صمامات او من يعانون من اعتلالات قلبية حتى يتجنبو تخثر الدم مما قد يؤدي للوفاة لاقدر الله وخصوصا النساء الحوامل والمتابعة الدورية مع الاطباء المختصين لتقديم الارشادات والتوعية المهمه لمثل هذه الحالات.

ويتميز مركز صحة القلب بالمدينة الطبية بالقيام بمثل هذا النوع من العمليات النادره وغيرها الكثير نظير ما تمتلكة المدينة الطبية من كفاءات ذات تأهيل عالي وإمكانات على أحدث مستوى تضاهي مثيلاتها بالعالم بدعم كبير توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين ووزارة الصحة للرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام وتقديم كل ما من شأنه تسهيل الحصول على خدمة طبية متميزة ذات جودة عالية ضمن رؤية ٢٠٣٠ الطموحة.