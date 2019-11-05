توجه لتقليص مهلة الكشف الصحي على الخادمات والعمال

نايف السالم(صدى):

قدمت اللجنة الصحية بغرفة المدينة المنورة، اقتراحًا بتقليص مدة الكشف الصحي على العمالة والخادمات بعد استقدامهم من 90 يوما إلى 10 أيام أو أسبوع لمحاصرة الأمراض المنقولة عن طريقهم.

ويأتي ذلك قبل مخالطتهم للأهل والعمال في السكن، والتي يمكن انتقال العدوى بين المخالطين إذا ثبت إصابة العامل أو الخادمة بعدوى؛ فيما قال رئيس اللجنة الصحية بغرفة المدينة حسين الردادي، أن التأخر في فحص العمالة عند قدومها ناتج عن تقاعس وإهمال المواطن لإجراء الفحص الطبي.

وأوضح حسين الردادي، أن الكشف الطبي متوفر بمراكز فحص العمالة الوافدة الحكومي أو بالمنشآت الطبية الخاصة المصرحة لها من قبل إدارات تنمية الاستثمار بمديريات الشؤون الصحية بوزارة الصحة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وأشار ” الردادي ” إلى أن الفحص يتم تسجيله برقم الحدود وبصورة جواز السفر موضح بها تأشيرة العمل وصورة بطاقة الكفيل، حيث إن نظام الجوازات الحالي يعطي الكفيل مهلة لاستخراج الإقامة للوافد الجديد 90 يوما من دخول الوافد للمملكة وفي حال التأخر يتم فرض 500 ريال غرامة على الكفيل وذلك بسبب نظام العقود لإعطاء الكفيل فترة لتجربة الوافد.