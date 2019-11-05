متابعة- أميرة خالد(صدى):

يتساءل الكثيرون عن سر بكاء الأطفال حديثي الولادة بلا دموع رغم صراخهم بأعلى صوتهم عند التعبير عن الجوع أو الرغبة بتغيير الحفاضة أو غير ذلك .

ويؤكد الأطباء أن بكاء الأطفال في ذلك التوقيت غير مزيف كما يتصور البعض ، وإنما يفتقد للدموع بسبب عدم تطور القنوات الدمعية بعيون الطفل التي لا يكتمل نموها إلا بعد الولادة بنحو شهرين .

ويكفي السائل الذي تفرزه العين لترطيبها حتى لا تتعرض للجفاف ، ومع ذلك فإن هناك أطفال تكون القنوات الدمعية لديهم أكثر تطوراً وتذرف دموعهم بداية ً من الأسابيع الأولى .