سر بكاء الأطفال حديثي الولادة بلا دموع
يتساءل الكثيرون عن سر بكاء الأطفال حديثي الولادة بلا دموع رغم صراخهم بأعلى صوتهم عند التعبير عن الجوع أو الرغبة بتغيير الحفاضة أو غير ذلك .
ويؤكد الأطباء أن بكاء الأطفال في ذلك التوقيت غير مزيف كما يتصور البعض ، وإنما يفتقد للدموع بسبب عدم تطور القنوات الدمعية بعيون الطفل التي لا يكتمل نموها إلا بعد الولادة بنحو شهرين .
ويكفي السائل الذي تفرزه العين لترطيبها حتى لا تتعرض للجفاف ، ومع ذلك فإن هناك أطفال تكون القنوات الدمعية لديهم أكثر تطوراً وتذرف دموعهم بداية ً من الأسابيع الأولى .
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