فيديو يوثق مواقف ذكية للسيارات بجوار المسجد الحرام

نايف السالم(صدى):

كشف مقطع فيديو، مواقف ذكية للسيارات بمبنى مجاور للمسجد الحرام بمكة المكرمة، حيث يقوم قائد المركبة بوضع السيارة عند البوابة فقط دون الحاجة للبحث عن مكان شاغر داخل المبنى.

وتصل رسوم المواقف إلى 5 ريالات للساعة الواحدة، و15 ريالاً إذا تجاوز الوقت ساعة وحتى 4 ساعات، و30 ريالاً إذا كان الوقت أكثر من 4 ساعات إلى 24 ساعة.

وتبعد المواقف عن الحرم قرابة 10 دقائق، ويتسلم قائد المركبة بطاقة يقوم من خلالها بإدخال سيارته داخل المبنى واستعادتها؛ حيث تُنقل السيارة ذاتياً داخل المبنى.