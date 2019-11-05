النفط يتراجع والمستثمرون يتابعون طرح أرامكو

وكالات(صدى):

استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء في الوقت الذي يُبقي المستثمرون فيه أنظارهم على بيانات المخزونات الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، وذلك بعد يومين من المكاسب التي حققها الخام بفضل بيانات اقتصادية إيجابية وآمال بشأن إبرام واشنطن وبكين اتفاقا تجاريا.

وبحلول الساعة 0739 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت بمقدار سنت إلى 62.12 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 0.7 بالمئة في الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسعة سنتات إلى 56.45 دولار للبرميل.

وربحت العقود 0.6 بالمئة يوم الاثنين.