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سبب حذف يوتيوب كليب «إنساي» لمحمد رمضان وسعد لمجرد

سبب حذف يوتيوب كليب «إنساي» لمحمد رمضان وسعد لمجرد
القاهرة(صدى):

على الرغم من تحقيق كليب “إنساي ” للفنان المصري محمد رمضان والفنان المغربي سعد لمجرد ، إلا أن إدارة يوتيوب فاجأت الجماهير بحذفه دون معرفة الأسباب .

كما تم حذف الكليب من جميع حسابات الفنان محمد رمضان على مواقع التواصل الإجتماعي ،رغم تخطيه 190 مليون مشاهدة .

ويُعتقد أن السبب يعود لموقف مشابه مع أغنية لمجرد السابقة ” سلام ” التي تم حذفها بعد اتهامات بسرقة مقطع موسيقي .
وكان ملحن أغنية “سلام حينها قد أكد على توفير كافة الوثائق القانونية التي تؤكد أحقية استعمال المقطع ، إلا أنه وعلى ما يبدو تكرر الموقف مع أغنية “إنساي ” .


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