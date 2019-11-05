حصر الأراضي المملوكة للدولة على طريق جدة – مكة الجديد

نايف السالم(صدى):

دعت الهيئة العامة لعقارات الدولة أصحاب العقارات على طول طريق جدة – مكة الجديد ، والدائري الجديد شرق جدة لتقديم صكوك ملكياتهم للفحص أمام الجهات العنية ، وذلك لتقييد العقارات التي تحمل صكوك شرعية لتعود باقي الأراضي للدولة .

ويأتي ذلك في إطار بدء حملة الهيئة لتحديد وحصر أراضي الدولة على تلك الطرق والتي حددتها بعرض 500 متر على طول الطريق السريع “مكة –جدة ” .

من جانبها ، أكدت غرفة جدة على ضرورة التعاون مع عمليات الحصر لإنهاء أزمة الأراضي المهملة .

وحول التعديات على بعض الأراضي وبناء منازل عليها ، قالت الغرفة أنه يجب على المواطن الذي تعدى على أراضي ببناء منزل في حدود 900 متر مربع مراجعة المحكمة لمنحه صكوك بمبالغ رمزية .