نبات يقضي على رائحة الفم الكريهة والجراثيم

أميرة خالد(صدى):

يساعد نبات الهيل (الحبّهان) في التخلّص من رائحة الفم الكريهة، وذلك بمضغ بعض البذور لمدة 3 إلى 5 دقائق لكونه يحتوي على مضادات للبكتيريا، فيساعد مضغه على تقليل التهابات اللثة، والقضاء على الجراثيم المسببة للتسوس.

ويشمل الهيل في مكوناته مضادات للأكسدة مفيدة لوظائف القلب، وتحمي من الأزمات القلبية، كما توجد أدلة على أنه يساعد على خفض الكولسترول المرتفع إذا تم تناوله يومياً لمدة 8 أسابيع.

وفي السياق نفسه، يعمل نبات الهيل على تحسين التمثيل الغذائي ويزيد قدرة الجسم على حرق الدهون؛ فضلًا عن مساعدته في تنظيف الكبد لنفسه وتنقيته من السموم.