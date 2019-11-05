فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس بالجامعة الإلكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلنت عمادة القبول وشؤون الطلاب بالجامعة السعودية الإلكترونية، عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس في برنامجي القانون والإعلام الرقمي للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1441هـ.

وأوضحت الجامعة، أن ذلك إبتداءً من يوم الأحد 13\03\1441هـ الموافق 10\11\2019م وحتى يوم الإثنين 21\03\1441هـ الموافق 18\11\2019م، علمًا بأنه سيتم قبول الطلبات إلكترونيًا عبر بوابة القبول.

وأشارت إلى أن لمزيد من المعلومات عن شروط القبول والمستندات المطلوبة والتقويم الزمني للقبول عبر الرابط الإلكتروني التالي:هنا

، بينما للاطلاع على البرامج المتاحة عبر الرابط:هنا