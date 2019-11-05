بالفيديو.. مرض خطير يصيب مريضة سكري بعد دخولها المستشفى و«صحة الباحة» ترد

إبراهيم الزهراني(صدى):

كشفت نجلة مواطنة بالباحة عن إهمال طبي جسيم في العناية الخاصة بأحد المستشفيات تسبب في إصابة والدتها مريضة السكري بتقرحات سرسرية وتعفن نتيجة لإنتشار البكتيريا فضلاً عن عدم تجاوب إدارة المستشفى معها .

وروت ابنة المتضررة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ” ياهلا” المذاع على قناة روتانا خليجية ، معاناة والدتها التي استقبلتها في البداية طوارئ المستشفى ثم دخلت العناية الخاصة لعدم وجود سرير بالعناية المركزة ثم تم الإشتباه في إصابتها فيروس كورونا وثبت بعد ذلك عدم صحة الإشتباه .

وفجرت مفجأة قائلة أن كل مديدخل العناية الخاصة بتلك المستشفى يصاب بالبكتيريا المسببة للتقرحات وذلك بإعتراف المستشفى نفسها وأن ذلك يحدث في أكبر مستشفيات العالم محاولة إثناء نجلة المتضررة عن تصعيد شكواها والتكتم على الأمر .

من جانبه ، أفاد المتحدث الرسمي لصحة الباحة “ماجد الشطي ” في مداخلة هاتفية معه أن حالة المريضة بالفعل كانت سيئة لأنها مسنة و تعاني من عدة أمراض ، فيما أكد أنه إذا ثبت وجود تقصير فسيتم محاسبة المسؤول ، مشيراً أن المديرية لا تمانع استقبال المواطنة للإستماع لشكواها والتحقيق بها .