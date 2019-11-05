إدارة النصر تكافئ لاعبي الفريق بعد فوزهم على أبها

نواف السالم(صدى):

كافأت إدارة النصر أمس لاعبي الفريق لفوزهم على أبها في المواجهة الماضية، والتي انتهت بنتيجة ” 4 ـ 0 ” ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وصرحت مصادر مطلعة بأن مقدار المكافأة هو 15 ألف ريال لكل لاعب، كما وعدت الإدارة اللاعبين بمكافأة خاصة حال تجاوز الفيصلي.

وسيواجه النصر فريق الفيصلي غدًا في اللقاء الدوري المؤجل، الذي يجمع الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز ” في الرياض.