إدارة النصر تكافئ لاعبي الفريق بعد فوزهم على أبها
كافأت إدارة النصر أمس لاعبي الفريق لفوزهم على أبها في المواجهة الماضية، والتي انتهت بنتيجة ” 4 ـ 0 ” ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وصرحت مصادر مطلعة بأن مقدار المكافأة هو 15 ألف ريال لكل لاعب، كما وعدت الإدارة اللاعبين بمكافأة خاصة حال تجاوز الفيصلي.
وسيواجه النصر فريق الفيصلي غدًا في اللقاء الدوري المؤجل، الذي يجمع الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز ” في الرياض.
ابو راكان العالمي[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 8 دقائق
شكرا للاداره الواعبه تقديم المكافاءت لتحفيز اللاعبين لتقديم المستوى والنتائج الاجابيه في المباريات الماضيه والقادمه وان شاء الله تصرنا يعتلي صدارة الدوري ويحصل على بطولة الدوري والكاس هذا العام والله يوفق الجميع