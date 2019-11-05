حمية «الكيتو» تحميكي من التهابات الجلد والصدفية

متابعة- أميرة خالد(صدى):

وجدت دراسة حديثة أن حمية ” الكيتو ” الذي حظيت على شعبية كبيرة خلال الفترة الأخيرة، تقدم العديد من الفوائد للبشرة.

وأوضحت الدراسة بـ جامعة ” باراسيلسوس ” الطبية في النمسا أن شعبية النظم الغذائية الكيتونية تزداد؛ بسبب وعدها بمعالجة عدد من الأمراض وتعزيز فقدان الوزن.

كما يتم تقييمها كعلاج محتمل في مجموعة متنوعة من الأمراض، وقد تم اقتراحها لتكون بمثابة مضاد للالتهابات في حالات معينة.

ويعتقد الباحثون أن الأنظمة الغذائية الكيتونية عالية الدهون، من شأنها أن تخفف من تطور التهابات الجلد والصدفية.

كما أن المكملات الجزئية من الدهون الثلاثية طويلة السلسلة، مع الاحماض الدهنية وأوميغا 3 تعزز من هذه الآثار.