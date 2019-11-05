دار التربية الاجتماعية للبنات بالدرعية تنظم ١٤ برنامجاً منوعاً لنزيلاتها

صيتة العماش(صدى):

نفذت دار التربية الاجتماعية للبنات بالدرعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض (١٤) برنامجاً ونشاطاً منوعاً لـ (٦٠) فتاة من نزيلاتها .

اشتملت البرامج الاجتماعية على مشاركة الفتيات في تنظيم العمل التطوعي بقاعة الخزامى ، و تنفيذ برنامج داخل الدار بالتعاون مع فرقة رواحل التطوعية.

وتضمنت البرامج الفنية على زيارة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لحضور معرض الفن التشكيلي (المملكة في قلب العالم ) وعروض فنية أخرى ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز ،الرئيس الفخري للجمعية السعودية ( جسفت) بالإضافة إلى زيارة مركز الملك عبدالله المالي لمشاهدة فيلم ( وُلِد ملكاً ) وسينما ( الرياض بارك)، وإقامة ورشة فنية داخلية لتعلم أساسيات (فن صناعة الصابون).

وشملت الزيارات ايضاً ( مركز زوار قطار الرياض) للتعرف على المشروع وحضور افتتاح مسيرة وموسم الرياض المقام في منطقة بوليفارد، وحضور مهرجان الألوان وزيارة مدينة ألعاب (وينتر لاند).

بينما اشتملت البرامج الرياضية والترفيهية على حضور مباراة في ملعب جامعة الملك سعود ، وزيارة صالة البنت بول (لعبة الإثارة وفن التصويب) ، ولعبة الغرفة السرية بمرافقة مشرفات النشاط .

يأتي ذلك ضمن البرامج والانشطة التي تنظمها الدارأو تشارك بها بهدف تطوير فكر الفتيات وتنميته وتحفيز موهبتهن ودمجهن بالمجتمع .