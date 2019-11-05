«السعودية للكهرباء» تحقق ربح 2 مليون ريال في الربع الثالث

عادل الحربي(صدى):

كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن تحقيق صافي ربح في الربع الثالث من 2019 بلغ 2.679 مليون ريال بانخفاض 45 %، عن الربع المماثل من 2018 والذي حقق صافي ربح فيه 4.925 مليون ريال.

أما صافي الربح في الـ 9 أشهر الحالية فقد بلغ 1.979 مليون ريال بانخفاض 64 % في الفترة المماثلة من العام الماضي، والذي كان صافي الربح فيها 5.558 مليون ريال.

فيما بلغت قيمة المبيعات 20.831 مليون ريال في الربع الثالث من 2019 بانخفاض 5 % عن الربع المماثل من 2018.