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«السعودية للكهرباء» تحقق ربح 2 مليون ريال في الربع الثالث

«السعودية للكهرباء» تحقق ربح 2 مليون ريال في الربع الثالث
عادل الحربي(صدى):

كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن تحقيق صافي ربح في الربع الثالث من 2019 بلغ 2.679 مليون ريال بانخفاض 45 %، عن الربع المماثل من 2018 والذي حقق صافي ربح فيه 4.925 مليون ريال.

أما صافي الربح في الـ 9 أشهر الحالية فقد بلغ 1.979 مليون ريال بانخفاض 64 % في الفترة المماثلة من العام الماضي، والذي كان صافي الربح فيها 5.558 مليون ريال.

فيما بلغت قيمة المبيعات 20.831 مليون ريال في الربع الثالث من 2019 بانخفاض 5 % عن الربع المماثل من 2018.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 20 ساعة

ااكيد بحقق ارباح والضحية المغلوب على امرة والله احنا ملعوب عليناوين نلاقيها من الكهرب ولا المويا ولا الاتصالات ولاغلا المعيشة وين مانطقها عوجا

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