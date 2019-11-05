«السعودية للكهرباء» تحقق ربح 2 مليون ريال في الربع الثالث
كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن تحقيق صافي ربح في الربع الثالث من 2019 بلغ 2.679 مليون ريال بانخفاض 45 %، عن الربع المماثل من 2018 والذي حقق صافي ربح فيه 4.925 مليون ريال.
أما صافي الربح في الـ 9 أشهر الحالية فقد بلغ 1.979 مليون ريال بانخفاض 64 % في الفترة المماثلة من العام الماضي، والذي كان صافي الربح فيها 5.558 مليون ريال.
فيما بلغت قيمة المبيعات 20.831 مليون ريال في الربع الثالث من 2019 بانخفاض 5 % عن الربع المماثل من 2018.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 20 ساعة
🤣🤣🤣🤣🤣 بدون تعليق
شيخين1[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 20 ساعة
ااكيد بحقق ارباح والضحية المغلوب على امرة والله احنا ملعوب عليناوين نلاقيها من الكهرب ولا المويا ولا الاتصالات ولاغلا المعيشة وين مانطقها عوجا