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عادات شائعة تحول كوب الشاي إلى جرعة خطيرة

عادات شائعة تحول كوب الشاي إلى جرعة خطيرة
متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعتبر الشاي من أهم المشروبات عالمياً التي لا يمكن الإستغناء عنها ، إلا أن هناك عادات شائعة تسبب أضرار جسيمة بعد تناوله .

ويؤكد خبراء التغذية على ضرورة تجنب تلك العادات لما تسببه من أضرار صحية تجعل منه جرعة خطيرة ، وهي على النحو التالي :

1- غلي الشاي : إذ تؤثر عملية الغليان على مضادات الأكسدة الموجودة به مما يسبب عسر الهضم ، وينتج مواد ضارة كالبيروكسيدات التي تضر القناة الهضمية والكبد والكليتين .
وأفضل طريقة لتحضير الشاي هي الطريقة المعروفة بإضافة الماء المغلي عليه مباشرةً دون غليه .

2- شرب الشاي بعد الأكل مباشرة : إذ يمنع امتصاص الحديد بالبقوليات او اللحوم او الخضراوات ، وأفضل وقت لتناول الشاي بعد الوجبة بساعة أو اثنين .

3- شرب الشاي على معدة فارغة : ويعتبر من أكثر العادات ضرراً ، إذ يعمل على :

– زيادة الحموضة بالجسم وتعطيل التمثيل الغذائي .
– كما يسبب تآكل مينا الأسنان .
– إزالة الماء من الجسم وحدوث الجفاف ، مما يؤثر على نشاط المعدة ويؤدي للغثيان والعصبية .
– يقلل من امتصاص الحديد خاصةً لمن يعانون الأنيميا .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 15185 ] نشر منذ 13 ساعة

ok ok علم

[ عدد التعليقات: 86404 ] نشر منذ 10 ساعات

معلومات مهمه ..

.. شكراً لكم ..

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