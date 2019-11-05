عادات شائعة تحول كوب الشاي إلى جرعة خطيرة
يعتبر الشاي من أهم المشروبات عالمياً التي لا يمكن الإستغناء عنها ، إلا أن هناك عادات شائعة تسبب أضرار جسيمة بعد تناوله .
ويؤكد خبراء التغذية على ضرورة تجنب تلك العادات لما تسببه من أضرار صحية تجعل منه جرعة خطيرة ، وهي على النحو التالي :
1- غلي الشاي : إذ تؤثر عملية الغليان على مضادات الأكسدة الموجودة به مما يسبب عسر الهضم ، وينتج مواد ضارة كالبيروكسيدات التي تضر القناة الهضمية والكبد والكليتين .
وأفضل طريقة لتحضير الشاي هي الطريقة المعروفة بإضافة الماء المغلي عليه مباشرةً دون غليه .
2- شرب الشاي بعد الأكل مباشرة : إذ يمنع امتصاص الحديد بالبقوليات او اللحوم او الخضراوات ، وأفضل وقت لتناول الشاي بعد الوجبة بساعة أو اثنين .
3- شرب الشاي على معدة فارغة : ويعتبر من أكثر العادات ضرراً ، إذ يعمل على :
– زيادة الحموضة بالجسم وتعطيل التمثيل الغذائي .
– كما يسبب تآكل مينا الأسنان .
– إزالة الماء من الجسم وحدوث الجفاف ، مما يؤثر على نشاط المعدة ويؤدي للغثيان والعصبية .
– يقلل من امتصاص الحديد خاصةً لمن يعانون الأنيميا .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 15185 ] نشر منذ 13 ساعة
ok ok علم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 86404 ] نشر منذ 10 ساعات
معلومات مهمه ..
.. شكراً لكم ..
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 44314 ] نشر منذ 7 ساعات
طيب عسى خير