إبطال قرار لوزير التعليم السابق وإعادة أستاذ جامعي إلى عمله

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أبطلت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة قرارا كان أصدره وزير التعليم السابق ضد عضو هيئة تدريس بجامعة الطائف بطي قيده قبل أكثر من عام.

وأصدرت المحكمة قرارًا بإعادة الأستاذ الجامعي إلى عمله وإلغاء قرار الوزير بالمصادقة على المحضر السادس في جامعة الطائف بطي قيد الأكاديمي وإنهاء خدماته.

يأتي ذلك بعدما تبين عدم وجود أي مرفقات من المستندات بالمحضر، غير كشف حضور أعضاء مجلس الجامعة مع التوقيع.