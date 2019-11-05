عائلة مسلمة في كاليفورنيا تتعرض لحادث مروع
تعرضت عائلة مسلمة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، لحادث مروري مروع، أسفر عن وفاة أفرادها بالكامل.
وكان مراهق يقود السيارة وهو في حالة سكر، أطاح بالأسرة بسيارته المسرعة بينما هم يسيرون على الرصيف.
وتوفى الأب الذي كان يدرس الطب ويعمل هناك، في لحظتها، ومن ثم الابن في المستشفى، ومن ثم الأم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 86329 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمهم ويحسن عزاء من فقدهم .. آمين ,,
,, لايكون الدهس متعمد ، ماينحقرون عنه اهل الإرهاب ,,
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 1 ساعة
جريمة كراهية
وربما الحجاب كان اللافت والمشجع