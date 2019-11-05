مواطنون يتفاجئون ببيع شققهم في مزاد علني بعد تعرضهم للاحتيال في مكة

نايف السالم(صدى):

قررت محكمة التنفيذ بمكة المكرمة، إصدار حكما لصالح 30 مواطنًا، تعرضوا للاحتيال من صاحب شركة خاصة في بناء وبيع شقق التمليك.

وأبطلت المحكمة الرهن على المبنى السكني المباع شقق تمليك لمواطنين، وتبين أن الرهن حدث بعد ثلاث سنوات من بيع الشقق للملاك.

وكان المتضررون قد تفاجأوا بمكتب تثمين يقوم بتصوير البناية، وأخبرهم أن العمارة محجوزة للعرض في مزاد علني.

وأوضحوا أنهم سددوا مبالغ لصاحب الشركة ووقعوا عقودا رسمية مقابل أن يتولى المالك مهمة الإفراغ بالمحكمة، لكنه ماطل في الإفراغ بحجة عدم انتهاء الإجراءات الرسمية في البلدية، ثم اختفى المالك عن الأنظار هاربا إلى خارج البلاد.