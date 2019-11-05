تفاصيل تعرض فتاة لاغتصاب بـ «القرعة» وتعذيب وحشي

مليكة فؤاد(صدى):

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الرباط، تأجيل النظر في قضية 10 متورطين، في اغتصاب شابة اغتصابًا بـ «القرعة» وتعذيبها حتى الموت.

ويواجه المتهمون تهمًا تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار، واستعمال وسائل التعذيب، وارتكاب أعمال وحشية، لتنفيذ فعل يعد جناية والاحتجاز المرتكب أثناءه تعذيب وهتك العرض باستعمال العنف وجنحتي السكر العلني البين واستهلاك أقراصا مخدرة.

وكان المتهمون قد وثقوا فعلتهم بمقطع فيديو، صدم الجميع في المغرب فور تداوله، وخلق حالة من الرعب.

وعلى الفور تم تحديد هوية المشتبه بهم من قبل الجهات الأمنية، وتترواح أعمارهم ما بين 33 و61 سنة.