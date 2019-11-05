صحفية تلاحق ترامب بعدما كذب رواية اغتصابه لها

وكالات(صدى):

قدمت الصحفية الأمريكية، إليزابيث جين كارول، شكوى، أمس الاثنين، ضد الرئيس دونالد ترامب بتهمة القدح والذم بعد أن اتهمها باختلاق رواية قيامه باغتصابها.

وكانت كارول قد كشفت علنًا في يونيو الماضي، أن ترامب اغتصبها في كابينة تجربة ثياب في منتصف التسعينات.

وأكدت أنها تقدمت بهذه الشكوى من أجل كل النساء اللواتي تعرضن للمضايقات او للاعتداءات وأجبرن على الصمت او تعرضن للاستهزاء لأنهن تجرأن على الكلام علنا.

وكان ترامب قد رد على هذه الاتهامات، بقوله: لم التق يوما بهذه المرأة في حياتي.