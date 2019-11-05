لعدم دقة المواعيد..إحالة موظف بمستشفى العارضة للتحقيق

تركي السالم(صدى):

قررت المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان، إحالة موظف بمستشفى العارضة العام، إلى التحقيق؛ وذلك بسبب الإهمال وعدم الدقة بالمواعيد ما تسبب في حرمان عدد من المراجعين من مقابلة استشاري زائر بقسم العيون، وحضورهم بعد مغادرته بيوم.

وكان عدد من مراجعي قسم العيون بالمستشفى تم إخبارهم بالحضور لمقابلة الاستشاري الزائر، لكنهم فوجئوا عند المراجعة بأن الطبيب قد حضر في يوم يسبق اليوم الذي تم إخبارهم به.

وتسببت عدم دقة المواعيد في ضياع مواعيد مهمة، قد لا تتكرر، خاصة أن الاستشاري زائر وليس مقيمًا في المستشفى ذاته.