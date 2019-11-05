ولي أمر يصفع معلم داخل الفصل..والجهات الأمنية تحقق

إبراهيم الزهراني(صدى):

شهدت إحدى مدارس الباحة الابتدائية، واقعة اعتداء ولي أمر على معلم داخل الفصل، بالصفع على الوجه.

وكان المعلم أثناء الحصة قد تفاجأ بمواطن يقتحم الفصل، ويطلب أحد الطلاب للخروج معه، فطلب المعلم منه التوجه لإدارة المدرسة طبقًا للأنظمة المحددة.

ورد المواطن على المعلم مهددًا إياه بأنه سيصفعه على وجهه إن لم يترك الطالب للخروج معه، وفوجئ بالفعل المعلم بصفعه على وجهه أمام طلابه.

وتقدم المعلم بشكوى للشرطة التي أحالتها للنيابة العامة، ويجرى التحقيق في الواقعة.