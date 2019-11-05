الوزيري يشتاق لهيفاء وهبي.. ويحلم بإنجاب طفلة

أميرة خالد(صدى):

أجاب المنتج ومدير أعمال هيفاء وهبي سابقًا محمد الوزيري على عدد من أسئلة الجمهور حول حياته الخاصة وعمله عبر “انستجرام”.

وكشف عن اشتياقه لهيفاء وهبي، عندما سأله متابع عن النجمة اللبنانية، فقال: “وين هيفاء اشتقنالها”، ليرد أنه يشتاق لها كثيرًا أيضًا.

وعن حلمه الذي يريد تحقيقه، قال: ” أتمنى إنجاب طفلة واسميها خديجة” ، كاشفًا أنه برج العقرب، بينما رفض الكشف عن سنه.