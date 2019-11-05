الوزيري يشتاق لهيفاء وهبي.. ويحلم بإنجاب طفلة
أجاب المنتج ومدير أعمال هيفاء وهبي سابقًا محمد الوزيري على عدد من أسئلة الجمهور حول حياته الخاصة وعمله عبر “انستجرام”.
وكشف عن اشتياقه لهيفاء وهبي، عندما سأله متابع عن النجمة اللبنانية، فقال: “وين هيفاء اشتقنالها”، ليرد أنه يشتاق لها كثيرًا أيضًا.
وعن حلمه الذي يريد تحقيقه، قال: ” أتمنى إنجاب طفلة واسميها خديجة” ، كاشفًا أنه برج العقرب، بينما رفض الكشف عن سنه.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 30240 ] نشر منذ يوم واحد
اوكي
الوايلي[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 22 ساعة
والله والخيبة
اخبار سامجة بصراحة