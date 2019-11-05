تفاصيل وفاة سائق بالنقل المدرسي وسرعة بديهة طالب أثناء سير الحافلة

علي القحطاني(صدى):

أصدرت شركة تطوير النقل التعليمي، بيانًا صحفيًا بشأن حادثة وفاة أحد سائقي حافلات النقل التعليمي أثناء أداء مهام عمله في منطقة تبوك، والتي لم ينجم عنها أي إصابات.

وقالت الشركة: « إشارة إلى الخبر المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، حول وفاة سائق أحد حافلات النقل المدرسي أثناء أداء مهام عمله في منطقة تبوك، حيث انتقل سائق الحافلة إلى رحمة الله إثر سكتة قلبية، وقام أحد الطلاب بالتصرف والعمل على إيقاف الحافلة بدون إصابات، ونتقدم لأسرة الفقيد ببالغ العزاء سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته » .