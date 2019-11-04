فيديو يفضح طريقة جديدة لسرقة الصراف الآلي في تركيا
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يفضح طريقة جديدة للسرقة من الصراف الآلي في تركيا .
وأظهر الفيديو أحد الأشخاص يرتدي قفازاً ويشرح استخدام اللصوص طريقة جديدة في سرقة الصراف الآلي في الشوارع ، مُشيراً إلى أن أولى الخطوات هي إزالة الكاميرا من الآلة ، ثم التحكم في مكان دخول الكارت أو الفيزا .
احذر .. عند استخدام الصراف الآلي
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يفضح طريقة جديدة للسرقة من الصراف الآلي في تركيا
المصدر: RT#شاهد #اسأل_أكثر #أخبار #تركيا #سرقات #فيديو#RT_Arabic pic.twitter.com/HGH9oHs9QA
— RT Arabic (@RTarabic) November 8, 2019
alfahd42[ عدد التعليقات: 22857 ] نشر منذ 19 دقيقة
اها الله يكفينا شرهم الحراميه