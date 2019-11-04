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فيديو يفضح طريقة جديدة لسرقة الصراف الآلي في تركيا

فيديو يفضح طريقة جديدة لسرقة الصراف الآلي في تركيا
انقرة(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يفضح طريقة جديدة للسرقة من الصراف الآلي في تركيا .

وأظهر الفيديو أحد الأشخاص يرتدي قفازاً ويشرح استخدام اللصوص طريقة جديدة في سرقة الصراف الآلي في الشوارع ، مُشيراً إلى أن أولى الخطوات هي إزالة الكاميرا من الآلة ، ثم التحكم في مكان دخول الكارت أو الفيزا .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 22857 ] نشر منذ 19 دقيقة

اها الله يكفينا شرهم الحراميه

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