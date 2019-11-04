فيديو يفضح طريقة جديدة لسرقة الصراف الآلي في تركيا

انقرة(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يفضح طريقة جديدة للسرقة من الصراف الآلي في تركيا .

وأظهر الفيديو أحد الأشخاص يرتدي قفازاً ويشرح استخدام اللصوص طريقة جديدة في سرقة الصراف الآلي في الشوارع ، مُشيراً إلى أن أولى الخطوات هي إزالة الكاميرا من الآلة ، ثم التحكم في مكان دخول الكارت أو الفيزا .