دشن معرض سكني إكسبو عسير الثاني.. الأمير تركي بن طلال يشيد بجهود الإسكان .. ويؤكد لا عسير في عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

أمير عسير ورئيس الصندوق يستقبلون المستفيدين من أصحاب القضايا ويناقشون احتياجاتهم على مدى 5 ساعات متواصلة

أكد الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، أن المنجزات التي تحققت في عهدنا الزاهر من دعم سكني لمناطق المملكة بشكل عام ولمنطقة عسير بشكل خاص من خلال وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، يعكس حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وعضيده ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله في تحقيق السكن لكل مواطن.

وقال خلال تدشينه اليوم الأثنين معرض سكني إكسبو عسير الثاني بأبها “أن مالمسته من تعاون مثمر وعمل تكاملي من معالي وزير الإسكان وفريق وزراته والمسئولين في صندوق التنمية العقارية لأهالي المنطقة لهي جهود تثلج الصدر وتجعلنا نطمئن أننا نسير في المسار الصحيح لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف سموه، السكن أولوية في حياة كل أسرة، حيث يحقق الاستقرار الأسري والإجتماعي، مشيداً بالنقلة النوعية التي تشهدها “الإسكان” على مستوى المملكة من خلال برنامج سكني مبيناً أن رؤية 2030 حملت في طياتها برامج نوعية وميزانيات ضخمة، مشيراً إلى أن تلك البرامج آتت ثمارها كما شاهدناه اليوم من منجزات على أرض الواقع تحققت في برنامج سكني؛ أتقدم باسمي واسم أهالي عسير بالشكر والعرفان لمعالي وزير الإسكان الاستاذ ماجد الحقيل ومعاونيه بالصندوق ..

وكان سموه قد دشن معرض سكني اكسبو عسير الثاني حيث تجول في أركان المعرض الذي يضم أكثر من 16 جهة تمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل وشركات التطوير العقاري، و اطلع على رحلة المستفيدين ممن هم على قوائم “سكني” من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية للحصول على المسكن الأول، وآلية الإستفادة من خدمات المستشار العقاري قبل التوجه إلى الجهات التمويلية والسكنية، كما استمع سموه لشرح عن الخدمات التمويلية والسكنية والممكنات من البرامج والمبادرات المقدمة للمستفيدين في المعرض، إضافة إلى الخدمات الإلكترونية التي يقدمها الصندوق العقاري وبرنامج سكني في الحصول على التمويل العقاري المدعوم وحجز الأراضي وشراء الوحدات السكنية الجاهزة.

بعد ذلك استقبل الأمير تركي بن طلال والمشرف العام على صندوق التنمية العقارية المستفيدين من أصحاب القضايا وناقشوا على مدى خمس ساعات متواصلة احتياجاتهم ومتطلباتهم وبحث الحلول المناسبة لها.

من جانبه أوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن معرض سكني إكسبو الذي ينظم على مستوى مناطق المملكة، يأتي كمحطة تجمع جميع الجهات التمويلية والسكنية تحت سقفٍ واحد بهدف تسهيل وتبسيط رحلة المستفيد لتمكينه من المسكن الأول، مشيراً إلى ابها تحتضن المعرض للمره الثانية خلال العام الحالي بدعم وتوجيه من سمو الأمير تركي بن طلال .

وعلى هامش المعرض وخلال حفل التدشين قدم مدير إدارة المستشار العقاري تركي الدهمش، ومدير برامج الدعم السكني منصور الغياض عرض تعريفي عن برنامج القرض العقاري المدعوم.

يشار إلى أن معرض سكني إكسبو عسير يستمر حتى الأربعاء المقبل من ٣:٣٠ – ١٠:٠٠م بمشاركة أكثر من 16 جهة تمويلية وعدد من شركات التطوير العقاري وذلك بفندق قصر أبها.