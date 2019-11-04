ضبط مستودع أغذية مخالف بعتيبية مكة

حسين العلي(صدى):

ضبطت بلدية العتيبية الفرعية بمكة المكرمة مستودعاً مخالفاً داخل أحد الأحياء السكنية ضمن نطاق البلدية يتم بداخله تخزين المواد الغذائية بطرق عشوائية مخالفة، وذلك ضمن حملة قامت بها البلدية على المستودعات الغذائية والثلاجات المخصصة لحفظ الأطعمة واللحوم وغيرها.

وأوضح رئيس بلدية العتيبية الفرعية المهندس بندر بن خضر آل زيد أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط المستودع المخالف للإشتراطات حيث تم رصد مجموعة من المخالفات تمثلت في سوء حفظ المواد الغذائية وتخزينها بطرق غير صحيحة، مبيناً بأنه تم استدعاء صاحب المستودع لإخلاء الموقع واتخاذ الإجراءات النظامية، مؤكداً ضرورة تطبيق كافة الاشتراطات اللازمة لضمان حفظ الأغذية بطريقة صحية آمنة