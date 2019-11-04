إزالة تعديات بمساحة 20الف م2 بمنطقة الحسينية بمكة

حسين العلي(صدى):

استعادت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة تعديات وإحداثات على أراضٍ حكومية بمنطقة الحسينية بمكة المكرمة بمساحة إجمالية بلغت (20) الف متر مربع وتم إزالتها إزالة كلية بمشاركة لجنة التعديات وبدعم ومساندة من الجهات الأمنية.

وتكثّف بلدية العزيزية الفرعية جولاتها الرقابية على جميع المواقع لضبط الإحداثات والمباني العشوائية التي يقيمها المعتدون على الأراضي الحكومية والممتلكات العامة، حيث توجد توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات ومراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية والتعامل بحزم مع المعتدين على الأراضي وفقًا للأنظمة والتعليمات المعمول بها دون أي تهاون .