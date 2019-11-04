عفوية وقبلة.. شاهد أول صور لتركي آل الشيخ والخطيب بعد التصالح

ماجد محمد(صدى):

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، اليوم الإثنين، صورًا للقاء الأول له مع رئيس نادي الأهلي المصري محمود الخطيب بعد التصالح.

وجاءت الصور خلال زيارة تركي آل الشيخ ، لمحمود الخطيب في منزله، وهو اللقاء الأول الذي يجمعهما منذ تصالح الطرفين بعد خلافات استمرت لنحو عام.

ونشر آل الشيخ صور زيارته للخطيب عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، وعلق :في زيارة ل أخي الكبير الكابتن محمود الخطيب والحمدالله هو بخير … وتشرفت بعائلته الكريمة وتناولت أحلى أكل في الدنيا.