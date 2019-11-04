العثور على جثة عجوز وخادمته عاريين داخل حمام الشقة

القاهرة(صدى):

عثرت الأجهزة الأمنية بمصر، على جثة أجنبي وخادمته عاريين داخل حمام شقة سكنية في منطقة الهرم.

وأوضح والد الخادمة، أن ابنته تعمل لدى مخدومها منذ سنوات وأنها توجهت إليه يوم الجمعة ولم ترجع وكذلك لم ترد على الجوال، فذهب في صباح اليوم الثاني إلى الشقة ثم أبلغ الشرطة عندما لم يرد عليه أحد بداخلها.

وتوجهت الأجهزة الأمنية إلى الشقة، حيث عثر على الأجنبي (74 عامًا) والخادمة (38 عامًا) متوفيين داخل حمام الشقة، بالإضافة إلى وجود خمور ومنشطات جنسية.

ورجحت التحريات أن المتوفيين أقاما علاقة حميمة فى الحمام، ولفظا أنفاسيهما الأخيرة نتيجة الاختناق عقب تسريب غاز، مع بخار المياه بالحمام.