ملك ماليزيا يصر على عدم الاعتراف بالطفل.. وطليقته تدعوه لإجراء DNA

كوالالمبور(صدى):

أكد ملك ماليزيا السابق، أن الصور التي نشرتها طليقته ملكة الجمال الروسية السابقة، لا تثبت أنه الأب البيولوجي للطفل.

وأوضح مصدر داخل القصر أن الطفل قد يكون نجل أي رجل آسيوي آخر، فيما تصر زوجته السابقة أوكسانا فوفودينا البالغة من العمر 27 عامًا على أن الصبي له ولديه دم ملكي.

وعرضت أوكسانا، إجراء اختبار الحمض النووي لإثبات ذلك، فيما بدأت في إجراءات رفع قضية في موسكو لإثبات أن الملك السابق هو والد الطفل.

وقالت إن الطفل إسماعيل ليون، البالغ من العمر خمسة أشهر ” يشبه والده تمامًا ” ، بينما قال الملك السابق إنه لا يشعر أن (الطفل) يشبهه، مضيفًا «كان زواجها أكبر خطأ في حياته».