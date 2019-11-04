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بالفيديو.. الشيخ « السبر » يوضح حقيقة وجود علامات للعين والحسد للأطفال

بالفيديو.. الشيخ « السبر » يوضح حقيقة وجود علامات للعين والحسد للأطفال
علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ سعد بن عبدالله السبر ، اليوم الاثنين، هل يوجد علامات للعين والحسد للأطفال، وذلك ردًا على سؤال خلال برنامج ” يستفتونك ” .

وقال الشيخ : نحن نذهب للأطباء ويعلون الفحوصات الطبية ويقول الطبيب ما يتوقعه من مرض أصاب الإنسان، والراقي من يتقي الله عز وجل يقرأ ويجتهد ولا يوهم الإنسان بشئ.

وأضاف : العلامات لا دليل عليها ويقول بعضهم ” جربت فنفع ” فهذا يوهم الإنسان ويصدق أنه مريض.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 86314 ] نشر منذ 29 دقيقة

جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ,,

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