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في ساعات قليلة.. ثاني حالة انتحار لرجل بدون بالكويت

في ساعات قليلة.. ثاني حالة انتحار لرجل بدون بالكويت
خالد الظفيري(صدى):

شهدت الكويت ثاني حالة انتحار لرجل بدون خلال ساعات، اليوم الإثنين، حيث أنهى حياته انتحارًا داخل ” جاخور “ في محافظة الجهراء.

وانتحر من ساعات قليلة الشاب ” بدر مرسال الفضلي “ من ذات الفئة شنقًا في حديقة الدوحة.

وكشف الناشط أحمد الميموني، العضو في جمعية حقوق الإنسان عن تفاصيل الانتحار الثاني، قائلًا إن ” الرجل الذي أقدم على الانتحار يدعى زيد العصمي، وهو من فئة البدون، ويعيش في البر وعاطل عن العمل ولديه أطفال، حيث قام باستئجار مركبة ولم يستطع السداد، مما دفع به إلى الانتحار.

ويقدم العديد من الشباب في الكويت على الانتحار من فئة البدون؛ نظرًا للظروف الصعبة التي يتعايشون معها .


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1369 ] نشر منذ 54 دقيقة

وين حقوق الانسان عن البدون. مع الاسف ابناء عرب واهلهم عرب وكل دولة تدفهم على الثانية. الله معهم

[ عدد التعليقات: 901 ] نشر منذ 50 دقيقة

ياامه محمد اتقو الله ارحمو كي ترحمو اقسم بالله حرام ياويلكم من الرحمن صعبه تعطوهم جنسيات ياخي اتقو ربكم

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 32 دقيقة

لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

[ عدد التعليقات: 910 ] نشر منذ 24 دقيقة

لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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